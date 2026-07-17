Parigi: positiva la giornata per Capgemini

(Teleborsa) - Avanza la società attiva nella fornitura di servizi IT , che guadagna bene, con una variazione del 2,70%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Capgemini più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





La situazione di medio periodo di Capgemini resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 94,68 Euro. Supporto visto a quota 91,88. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 97,48.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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