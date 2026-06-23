Parigi: brillante l'andamento di Capgemini
(Teleborsa) - Seduta positiva per la società attiva nella fornitura di servizi IT, che avanza bene del 2,80%.
Lo scenario su base settimanale di Capgemini rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di Capgemini suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 87,97 Euro con tetto rappresentato dall'area 91,71. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 85,67.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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