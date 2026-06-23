Parigi: brillante l'andamento di Capgemini

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società attiva nella fornitura di servizi IT , che avanza bene del 2,80%.



Lo scenario su base settimanale di Capgemini rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico di Capgemini suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 87,97 Euro con tetto rappresentato dall'area 91,71. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 85,67.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```