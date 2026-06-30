Parigi: movimento negativo per Capgemini

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società attiva nella fornitura di servizi IT , che mostra un decremento del 2,54%.



Il movimento di Capgemini , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del CAC40 , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Il quadro di medio periodo di Capgemini ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 89,75 Euro. Primo supporto individuato a 87,35. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 92,15.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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