Parigi: si concentrano le vendite su Capgemini

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società attiva nella fornitura di servizi IT , con una flessione del 3,15%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Capgemini evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Capgemini rispetto all'indice.





La situazione di medio periodo di Capgemini resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 93,09 Euro. Supporto visto a quota 89,55. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 96,63.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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