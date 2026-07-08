Parigi: si concentrano le vendite su Capgemini
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società attiva nella fornitura di servizi IT, con una flessione del 3,15%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Capgemini evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Capgemini rispetto all'indice.
La situazione di medio periodo di Capgemini resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 93,09 Euro. Supporto visto a quota 89,55. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 96,63.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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