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Parigi: in calo Capgemini

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: in calo Capgemini
Composto ribasso per la società attiva nella fornitura di servizi IT, in flessione del 2,54% sui valori precedenti.
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