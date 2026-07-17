Quadro rialzista per Procter & Gamble

(Teleborsa) - Chiusura del 17 luglio

Andamento piatto per il colosso dei beni di largo consumo , componente del Dow Jones , che propone sul finale una variazione percentuale pari a 0%, con un trend di medio periodo impostato al rialzo.





Operatività odierna:

L'aspetto operativo si mostra propizio per l'azione, che è da mettere in portafoglio a questi prezzi visti a 151,5 USD, con stop loss fissato a livello 141 Dollari USA, poiché sono possibili discrete chance di guadagno nel breve.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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