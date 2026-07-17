Sesa, Intermonte conferma "Buy" e alza il target a 125 euro: "Titolo sottovalutato"

(Teleborsa) - Intermonte
conferma la raccomandazione "Buy" sul titolo Sesa
e ritocca al rialzo il prezzo obiettivo a 125 euro dai precedenti 123 euro, dopo i risultati del quarto trimestre
dell'esercizio 2025-2026.
Secondo gli esperti, i conti evidenziano una solida crescita di ricavi ed EBITDA
, accompagnata da un miglioramento della generazione di cassa, a conferma dell'efficacia delle azioni intraprese dal management.
Gli analisti ritengono inoltre ingiustificata la reazione negativa del mercato successiva alla pubblicazione dei risultati, sottolineando come la valutazione del titolo rimanga "molto interessante".
Alla luce delle indicazioni emerse dai conti e dal piano industriale, Intermonte ha aggiornato le proprie stime per gli esercizi 2026-2027 e 2027-2028, incrementando leggermente le previsioni su ricavi ed EBITDA, ora allineate alla parte centrale della guidance della società. Gli analisti prevedono inoltre una robusta generazione di cassa, con un free cash flow atteso di 97 milioni di euro nel 2026-2027 e di 113 milioni nell'esercizio successivo.