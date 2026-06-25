Piazza Affari: scambi negativi per Sesa
(Teleborsa) - Rosso per la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business, che sta segnando un calo del 2,07%.
Lo scenario su base settimanale di Sesa rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Sesa, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 86,83 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 88,83 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 86,17.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```