Piazza Affari: balza in avanti Sesa

(Teleborsa) - Avanza la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business , che guadagna bene, con una variazione del 3,39%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che Sesa mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,54%, rispetto a +1,75% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





La situazione di medio periodo di Sesa resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 97,02 Euro. Supporto visto a quota 93,92. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 100,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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