Piazza Affari: andamento negativo per Sesa

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business , che presenta una flessione del 2,55% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Sesa rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni tecniche attuali di Sesa mostrano un rallentamento della trendline al test del supporto a quota 90,62 Euro. Al contrario spunti rialzisti potrebbero spingere all'insù la curva fino al test 93,97. Tecnicamente ci si attende un proseguimento della tendenza ribassista verso nuovi supporti in area 89,43.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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