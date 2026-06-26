Otofarma, Alantra conferma il buy ma abbassa target price a 5,4 euro e stime

(Teleborsa) - Alantra conferma il rating "buy" su Otofarma , rivendendo invece il target price da 8 a 5,4 euro, valutazione che incorpora un upside potenziale del 91%.



"L'esercizio 2025", spiegano gli analisti, "ha evidenziato la capacità di Otofarma di espandere la propria piattaforma commerciale, ma anche la sfida di convertire le economie di scala in redditività. I ??ricavi sono cresciuti dell'11% su base annua grazie alla continua espansione delle farmacie attive, dei servizi di telemedicina e di Odiens, mentre i margini si sono compressi bruscamente a causa degli investimenti per la crescita. La produttività si è indebolita e la revisione al ribasso dell'EBITDA rispetto al dato precedente ha sollevato preoccupazioni in merito all'esecuzione".



A seguito dei risultati dell'esercizio 2025, Alantra rivede le proprie stime "per riflettere una redditività inferiore e una ripresa dei margini più lenta del previsto. La revisione al ribasso dell'EBITDA, dal dato preliminare a quello certificato, unitamente a maggiori costi operativi e ammortamenti, riduce la visibilità degli utili ed evidenzia il rischio di esecuzione".



"Nonostante un solido bilancio", gli esperti rimangono "cauti sulla redditività a breve termine fino a quando non emergeranno segnali più chiari di leva operativa". Di conseguenza, riducono mediamente le proprie previsioni di fatturato e EBITDA rispettivamente del 10% e di oltre il 50%, per il periodo 2026-27.

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