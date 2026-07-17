Sterlina verso il terzo rialzo settimanale consecutivo sul dollaro

(Teleborsa) - Il cambio della sterlina rispetto al dollaro
si avvia a registrare il terzo rialzo settimanale consecutivo
dopo che Andy Burnham è stato proclamato leader del Partito Laburista
e da lunedì subentrerà automaticamente a Keir Starmer anche come primo ministro britannico.
Oggi la valuta britannica scambia comunque a -0,2% rispetto al biglietto verde, in particolare dopo il rialzo di mercoledì quando diverse fonti di stampa, tra cui il Financial Times, hanno riportato la notizia che Burnham avrebbe probabilmente scelto Shabana Mahmood come ministro delle finanze al posto del più progressista Ed Miliband.
Il passaggio da Starmer a Burnham porterà con sé, con ogni probabilità, segnali di discontinuità sul fronte fiscale e industriale
. Fin da lunedì sarà operativa una succursale di Downing Street a Manchester, pensata come sede decentrata dell'esecutivo per una strategia economica meno concentrata su Londra. Nel discorso atteso davanti all'assemblea di partito, Burnham ha rilanciato i temi della "reindustrializzazione"
.
Il quadro tecnico di breve periodo della sterlina inglese contro il dollaro USA
mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 1,348. Rischio di discesa fino a 1,342 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della tendenza rialzista verso quota 1,353.
L'analisi risk-return evidenzia un livello di volatilità della valuta che si posiziona a 0,2517%, mentre il risultato settimanale riportato risulta pari a +0,32%.