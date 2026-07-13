Milano 12:30
52.698 +0,16%
Nasdaq 10-lug
29.825 +0,33%
Dow Jones 10-lug
52.637 +0,29%
Londra 12:30
10.473 -0,23%
Francoforte 12:30
25.071 +0,02%

Analisi Tecnica: GBP/USD del 12/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 12/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 12 luglio

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del CABLE, che in chiusura evidenzia un -0,1%.

Il quadro tecnico di breve periodo del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 1,341. Rischio di discesa fino a 1,3359 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 1,3461.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```