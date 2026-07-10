Partecipate statali: valore di Borsa sale a 394,8 miliardi, quota Stato a 133,4 miliardi

(Teleborsa) - Le quindici società quotate partecipate dal MEF, alla data del 1° luglio 2026, capitalizzavano 394,8 miliardi di euro, rappresentando il 34,1% dell’intero Listino di Milano.



IL loro peso a Piazza Affari, che ormai supera un terzo del totale, è cresciuto ulteriormente, avendo aumentato la loro capitalizzazione da inizio anno di 84,4 miliardi (+28,5% rispetto ai 310,3 miliardi del 1° gennaio 2026 equivalente al 29,5% del totale della Borsa). Parallelamente, il valore totale della quota statale si porta a 133,4 miliardi di euro al 1° luglio 2026.





L’andamento delle Partecipate statali nel primo semestre è stato migliore di quello complessivo della Borsa, cresciuta nello stesso periodo del 10,06%, da una capitalizzazione iniziale di 1.051,9 miliardi di euro al 1° gennaio ad una di 1.157,8 miliardi di euro a inizio luglio.



I dati, rielaborati da CoMar nell’ambito dell’Osservatorio Finanziario diretto da Massimo Rossi, sono relativi a tutte le quindici Società dello Stato quotate, attive nella finanza, nell’industria e nei servizi: Banca MPS , Enav , Enel , Eni , Fincantieri , Italgas , Leonardo , Nexi , Poste Italiane , Raiway , Saipem , Snam , STMicrolectronic , Terna , Trevi Fin. Ind. .





Capitalizzazioni: al top il settore energetico



In valore assoluto, le maggiori capitalizzazioni sono quelle di Enel con 101,6 miliardi di euro (da sola pesa per l’8,77% del totale del Listino) e Eni con 62 miliardi (5,35% del Listino), che si confermano ai primi due posti; seguono STMicroelectronics con 59,2 miliardi (5,11%), Poste Italiane con 37,1 miliardi (3,21%), Banca MPS con 32,8 miliardi (2,83%), Leonardo con 27,3 miliardi (2,36%), Snam con 20,9 miliardi (1,8%), Terna con 20,4 miliardi (1,76%). Le altre sette s Partecipate valgono ciascuna meno dell’1% del totale del Listino, a cominciare da Italgas con 10,1 miliardi di capitalizzazione (0,87% del Listino), seguita da Saipem con 8,7 miliardi (0,75%), Nexi con 4,1 miliardi (0,36%), Fincantieri con 3,5 miliardi (0,3%), Enav con 2,7 miliardi (0,23%), Trevi Fin. Ind. (su cui CDP esercita un controllo di fatto) con 2,6 miliardi (0,22%) e Raiway con 1,3 miliardi (0,11%).



L'andamento del 1° semestre



La crescita maggiore delle capitalizzazioni si è osservata per Trevi Fin. Ind., STMicrolectronics (+189,21%), Saipem (+80.45%), Poste Italiane (+32,5%) ed Eni (+22,13%), Seguido con aumenti a due cifre Banca MPS (+18,53%), Nexi (+16,99%), Enel (+12,59%), Terna (+12,27%), Snam, (+10,11%) e con aumenti a una cifra Enav (+8,51%) e Italgas (+4,78%). In territorio negativo, invece, Leonardo (-3,9%), Raiway (-12,7%) e Fincantieri (-32,19%);



Come cambia il valore della quota pubblica



La valutazione della quota pubblica è pari a 29,6 miliardi di euro per STMicrolectronics (lo Stato ne detiene il 50%), di 23,9 miliardi di euro per Enel (23,6%), di 23,8 miliardi per Poste Italiane (64,26%), di 20,5 miliardi per Eni (33,09%), di 8,2 miliardi per Leonardo (30,2%), di 6,5 miliardi per Snam (31,4%), di 6,1 miliardi per Terna (29,9%), di 3,9 miliardi per Italgas (39,5%), di 2,9 miliardi per Saipem (34,01%), di 2,2 miliardi per Fincantieri (64,19%), di 1,5 miliardi per Banca MPS, (4,8%), di 1,4 miliardi per Enav (53,3%), di 861,4 milioni di euro per Raiway (64,9%), di 806,8 milioni per Nexi (19,6%), sino ai 559,9 milioni per Trevi Fin. Ind. (21,27%).



Il posizionamento nella classifica generale



Considerando tutte le società quotate su Euronext Milan, risultano partecipate statali 5 delle prime 10 società del Listino, in particolare: Enel (3^), Eni (6^), STMicroelectronics (7^), Poste Italiane (9^), Banca MPS (10^).











(Foto: © Simona Flamigni | 123RF)

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