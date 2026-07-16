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Vendite industria USA (MoM) in maggio

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Vendite industria USA (MoM) in maggio
USA, Vendite industria in maggio su base mensile (MoM) +2,1%, in aumento rispetto al precedente +1,4%.

(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
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