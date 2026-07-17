Milano 15:36
51.577 -1,52%
Nasdaq 15:36
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Dow Jones 15:36
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Londra 15:36
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Francoforte 15:36
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USA, Produzione industriale (YoY) in giugno

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USA, Produzione industriale (YoY) in giugno
USA, Produzione industriale in giugno su base annuale (YoY) +1,1%, in calo rispetto al precedente +1,7%.

(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
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