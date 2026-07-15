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Produzione industriale Cina (YoY) in giugno

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Produzione industriale Cina (YoY) in giugno
Cina, Produzione industriale in giugno su base annuale (YoY) +5,3%, in aumento rispetto al precedente +4,5% (la previsione era +4,7%).

(Foto: Marci Marc)
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