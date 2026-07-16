Milano 9:41
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Produzione industriale Regno Unito (YoY) in maggio

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Produzione industriale Regno Unito (YoY) in maggio
Regno Unito, Produzione industriale in maggio su base annuale (YoY) +1%, in aumento rispetto al precedente 0% (la previsione era +1,2%).

(Foto: © Eros Erika/123RF)
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