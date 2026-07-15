Milano 16:01
52.650 -0,40%
Nasdaq 16:01
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Dow Jones 16:01
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Londra 16:01
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Francoforte 16:01
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Prezzi produzione USA (YoY) in giugno

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Prezzi produzione USA (YoY) in giugno
USA, Prezzi produzione in giugno su base annuale (YoY) +5,5%, in calo rispetto al precedente +6% (la previsione era +6,2%).
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