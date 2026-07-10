Milano 10:29
52.621 +0,46%
Nasdaq 9-lug
29.727 0,00%
Dow Jones 9-lug
52.487 +0,27%
Londra 10:29
10.482 +0,09%
Francoforte 10:29
25.107 -0,05%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 9/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 9/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 9 luglio

Frazionale ribasso per il Franco rosso crociato contro USD, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,21%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del Franco svizzero contro Dollaro USA rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 0,8093. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 0,8041. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 0,8145.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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