Analisi Tecnica: CHF/USD del 9/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 luglio
Frazionale ribasso per il Franco rosso crociato contro USD, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,21%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del Franco svizzero contro Dollaro USA rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 0,8093. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 0,8041. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 0,8145.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)