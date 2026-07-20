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Analisi Tecnica: GBP/USD del 19/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 19/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 19 luglio

Seduta trascurata per il CABLE, che archivia la giornata con un controllato -0,07%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 1,3505, con il supporto più immediato individuato in area 1,3413. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 1,3383.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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