Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 17/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 17 luglio

Performance infelice per il principale indice della Borsa di Londra, che chiude la giornata del 17 luglio con una variazione percentuale negativa dello 0,69% rispetto alla seduta precedente.

Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte del FTSE 100 restano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 10.585,4. Il supporto più immediato è stimato a 10.483,3. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 10.439,8, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)