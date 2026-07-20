Officina Stellare acquista il 100% di Mavel per ampliare le proprie competenze tecnologiche

(Teleborsa) - Officina Stellare , società vicentina quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e produzione di tecnologie mission-critical nei settori dello Spazio, dell'Aeronautica, dei Sistemi di Difesa, del Navale e della Cybersecurity, ha sottoscritto un contratto di acquisizione del 100% del capitale sociale di Mavel, società attiva nella progettazione, produzione e vendita di tecnologie di elettrificazione e motori senza terre rare per il settore dell'aerospazio e della difesa, con applicazioni per sistemi avionici, sistemi subacquei e sistemi unmanned.



Il corrispettivo, il cui ammontare non è stato reso noto, sarà regolato in parte in denaro (per una percentuale pari circa all'80%, finanziato tramite mezzi propri), e la restante parte mediante assegnazione di azioni di nuova emissione di Officina Stellare, che saranno soggette a un vincolo di lock-up. Il completamento dell'operazione è previsto entro il mese di ottobre 2026.



"L'operazione porta ad un'espansione tecnologica nel settore altamente strategico dei motori elettrici senza terre rare, un settore particolarmente strategico per garantire la sovranità della supply chain nazionale del settore dell'aerospazio e della difesa", ha commentato Giovanni dal Lago, Chairman di Officina Stellare.

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