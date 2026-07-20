Casta Diva Group, Banca Finnat conferma buy, target price a 3,5 euro e stime

(Teleborsa) - Banca Finnat
conferma su Casta Diva Group
la raccomandazione di acquisto
, stime e prezzo obiettivo a 3,5 euro
, valutazione che incorpora un upside potenziale di circa il 14%
rispetto al prezzo di 3,08 euro del 17 luglio scorso.
"La società", ricordano gli analisti, "ha comunicato ricavi consolidati preliminari
, non assoggettati a revisione contabile e relativi al 1° semestre 2026
pari a 59,4 milioni di euro
, in crescita del 2% rispetto ai 58,2 milioni di euro registrati a consuntivo del 1° semestre 2025. Il valore del backlog consolidato al 30 giugno 2026 si attesta a 37,5 milioni, inferiore ai 43,8 milioni al 30 giugno 2025. Complessivamente, il valore cumulato tra ricavi realizzati e backlog si attesta a 96,9 milioni, in diminuzione del 5,0% rispetto a 102,0 milioni dell’anno precedente".
"La visibilità acquisita", osserva il report, "copre comunque il 62% del target
da noi stimato
per l'esercizio fiscale 2026 pari a 156,5 milioni
. Per raggiungere tale obiettivo il Gruppo dovrà generare, nel secondo trimestre, ulteriori 59,6 milioni di ricavi non ancora compresi nel backlog comunicato".
"Parallelamente, il focus del management
sul rafforzamento del cross-selling, sul coordinamento tra le business unit e sull'ottimizzazione dei costi appare particolarmente rilevante al fine di sostenere il progressivo recupero della marginalità".