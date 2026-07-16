Casta Diva Group, ricavi preliminari +2,1% a 59,4 milioni nel primo semestre 2026, backlog a 37,5 milioni
(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Casta Diva Group ha preso visione del preconsuntivo dei ricavi consolidati relativi al 1° semestre 2026, pari a 59,4 milioni di euro (+2,1% rispetto al 1° semestre 2025).
Il valore del backlog si è attestato a 37,5 milioni (43,8 milioni al 30 giugno 2025).
Sommando l’ammontare dei ricavi già realizzato nel semestre a tale backlog, la proiezione dei ricavi si fissa a 96,9 milioni (102,0 milioni al 30 giugno 2025), corrispondente ad oltre il 63% del target fissato per il 2026 dal Piano Industriale 2023-26 pubblicato il 4 dicembre 2023 (pari a 153 milioni).
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