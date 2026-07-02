PH Capital, primo investimento con l'acquisto della maggioranza di VIA Ingegneria

(Teleborsa) - PH Capital, veicolo di private equity promosso da Palladio Holding insieme al management team, ha annunciato il primo investimento con l'ingresso con quota di maggioranza in VIA Ingegneria, società con sede a Roma e con 40 anni di esperienza nella progettazione e gestione di progetti infrastrutturali complessi. L'operazione vede il reinvestimento significativo da parte dei soci che restano alla guida operativa della società. Il fondo, che non ha svelato i dettagli finanziari dell'accordo, affiancherà i soci nella prossima fase di sviluppo che vedrà una crescita organica e per M&A, con l'obiettivo di creare un campione nazionale nei servizi di ingegneria e architettura infrastrutturale.



VIA Ingegneria è specializzata in ingegneria civile e architettura, coprendo l'intero ciclo di vita del progetto, dagli studi di fattibilità alla progettazione esecutiva fino alla direzione lavori. Negli ultimi dieci anni ha completato oltre 250 progetti per un valore complessivo di circa 25 miliardi di euro, collaborando con primari operatori infrastrutturali, tra cui RFI e ANAS, ASPI (Autostrade per l'Italia) e Aeroporti di Roma. Il gruppo ha registrato negli ultimi anni un solido percorso di crescita, chiudendo il 2025 con ricavi pari a circa 23 milioni di euro, una sostenibile redditività e un rilevante backlog per gli anni a venire.



"L'investimento in VIA Ingegneria, il primo del nuovo veicolo PH Capital, rappresenta un esempio concreto della filosofia con cui opereremo: sostenere aziende inserite in filiere strategiche e supportarne i percorsi di sviluppo attraverso capitale, competenze distintive e visione industriale", hanno commentato Nicola Iorio, Alessandro Mattiacci e Otello Cavaliere di PH Capital. "L'operazione vedrà il coinvolgimento del management team e di una platea di active co-investors di grande esperienza e standing, per accelerare la crescita e lo sviluppo del progetto industriale", hanno aggiunto.



L'operazione di acquisizione ha visto la strutturazione di una linea di finanziamento da 12milioni di euro erogata da Anthilia Capital Partners SGR attraverso i fondi Anthilia BIT V e Anthilia ELTIF Synthesis.

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