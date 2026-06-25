Green Arrow Capital cede Alice Pizza a Quadrivio & Pambianco e Capdesia

(Teleborsa) - Green Arrow Capital, il principale gruppo indipendente attivo nei private markets e negli investimenti alternativi in Italia, ha annunciato attraverso il fondo Taste of Italy - che rientra nel perimetro di Green Arrow Capital Alternative Funds SGR in seguito all'acquisizione di DeA Capital Alternative Funds - di aver siglato un accordo vincolante per la cessione del 100% della partecipata Alice Pizza a Made in Italy Fund II (secondo fondo di Private Equity di Quadrivio & Pambianco) insieme a Capdesia Group (investitore europeo specializzato nel settore del foodservice) e ad altri co-investitori.



Il fondo Taste of Italy detiene indirettamente circa il 70% della società, mentre il restante 30% del capitale è in mano ai soci fondatori Luna, Lorenzo e Domenico Giovannini. Il perfezionamento dell'operazione, di cui non sono stati diffusi i dettagli finanziari, è previsto entro l'inizio di settembre 2026.



Fondata a Roma nel 1989, Alice Pizza è oggi la più grande catena italiana di pizza fast casual e conta una rete di 231 punti vendita, di cui 220 in Italia (Roma e Milano) e 11 al'estero, con presenze in Francia, Spagna, Malta, Hong Kong e Stati Uniti. Circa il 50% della rete è gestito direttamente mentre il restante 50% in franchising. Nel 2025 Alice Pizza ha registrato un fatturato del network superiore a 115 milioni di euro, incluse le vendite dei franchisee, e un EBITDA consolidato pari a 12,6 milioni di euro pari a un margine del 20% sui ricavi netti della società. Nel nuovo percorso di sviluppo, la società punta a consolidare la propria leadership con 'obiettivo di rafforzare la presenza nei mercati strategici quali Europa, Asia e Stati Uniti.





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