DEA, modifiche alla struttura degli alti dirigenti

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di DEA ha deliberato alcune modifiche alla struttura degli alti dirigenti.



In particolare, la società comunica che la funzione di Direttore Generale della società sarà assorbita dall’attuale Amministratore Delegato di DEA, Antonio Osimani, che già ne aveva tutte le deleghe e che, a seguito della cessazione del regime di codatorialità dei suddetti Alti dirigenti a partire dal 1 luglio 2026, Massimiliano Riderelli Belli tornerà a svolgere a pieno la funzione di Direttore Generale in Astea.



Entro il 31 luglio 2026, assolte le necessarie procedure formali, troverà invece attuazione il passaggio alle dipendenze di DEA di Lucia Maceratini, attuale Dirigente Amministrativo, CFO e Investor Relations Manager.



Il CdA ha quindi deliberato di convocare l’assemblea degli azionisti per il 29 luglio 2026 (30 luglio in seconda convocazione) per: 1) nomina di due nuovi amministratori, previa determinazione della durata in carica e del relativo compenso, a seguito della revoca dei consiglieri Alessandro Morini e Micaela Cristina Capelli per interruzione del legame di fiducia e collaborazione all’interno dell’organo amministrativo; 2) cessazione di Massimiliano Riderelli Belli dal ruolo di Direttore Generale di DEA.



(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)

Condividi

```