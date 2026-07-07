Siemens Energy in discesa a Francoforte

(Teleborsa) - In forte ribasso il leader delle energie rinnovabili , che mostra un -5,48%.



Lo scenario su base settimanale di Siemens Energy rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di breve periodo di Siemens Energy mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 162,5 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 159,2. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 165,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```