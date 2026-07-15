GEA avvia la nuova practice Health & Wellness Consumerization

(Teleborsa) - GEA, società di consulenza di direzione privata e indipendente, ha annunciato l’apertura della nuova practice Health & Wellness Consumerization sotto il coordinamento di Alberto Drei. Nel team di lavoro della nuova Business Unit anche Camilla Sepe.



“Per le aziende del settore – ha spiegato Drei – questo fenomeno di Healthcare Consumerization impone inevitabilmente un'evoluzione del proprio modello di offerta e di approccio al mercato secondo logiche commerciali già ampiamente collaudate nel mondo del largo consumo. La leadership del futuro richiede sempre di più l’adozione di modelli di go to market innovativi e di nuove capacità organizzative distintive,mutuandole da quanto in parte già sperimentato nei fast moving market".



Per comprendere i nuovi paradigmi di questa trasformazione in atto e al contempo sviluppare nuovi modelli interpretativi, GEA ha avviato il laboratorio Health & Wellness Consumerization Labin stretta collaborazione con l’Università di Parma, da sempre punto di riferimento nello studio del consumatore e delle dinamiche evolutive proprie del settore del Largo Consumo. La partnership strategica ha lo specifico obiettivo di creare un osservatorio permanente in grado di promuovere l’innovazione strategica e organizzativa delle aziende operanti nel mondo della salute offendo una bussola scientifica e di business per orientarsi nel mercato di domani e conquistare leadership e crescita agendo come prime mover.



“Il nuovo laboratorio creato insieme all’Università di Parma - spiega Tito Zavanella, presidente di GEA - si propone come nuovo centro di ricerca e di azione finalizzato a tracciare l’identikit del nuovo consumatore di sanità/wellness e a individuare i reali driver decisionali ed i Touchpoint strategici in cui creare valore e influenzare positivamente i nuovicomportamenti di acquisto intercettando i trend evolutivi prima che diventino lo standard di mercato".





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