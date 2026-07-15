Pesante sul mercato di New York Elevance Health
(Teleborsa) - Ribasso per il leader americano delle assicurazioni sanitarie, che tratta in perdita dell'8,47% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Elevance Health rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Le implicazioni di breve periodo di Elevance Health sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 398,9 USD. Possibile una discesa fino al bottom 379,2. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 418,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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