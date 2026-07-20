ItaliaFintech e InnovUp insieme per crescita filiera innovazione in Italia

L’intesa rafforza il dialogo tra tecnologia, impresa e capitali, mettendo in rete competenze complementari a supporto di startup, scaleup, PMI innovative, incubatori, acceleratori, centri di innovazione, operatori della finanza digitale e altri attori dell’ecosistema.

L’accordo nasce dalla volontà di valorizzare la complementarità tra due realtà che operano in ambiti sempre più interconnessi. Da un lato, l’ecosistema dell’innovazione, con startup, scaleup, incubatori, acceleratori, investitori, corporate e abilitatori; dall’altro, il mondo del Fintech, che rappresenta uno dei principali motori di trasformazione dei servizi finanziari e un canale sempre più rilevante per l’accesso ai capitali, la digitalizzazione e la crescita delle imprese innovative. La collaborazione prevede la realizzazione di attività congiunte di rappresentanza istituzionale, eventi, tavoli di lavoro, contributi di policy e iniziative di approfondimento. Obiettivo comune è favorire una maggiore integrazione tra le rispettive realtà, creando nuove occasioni di confronto e collaborazione per associati, partner e operatori del mercato.

ItaliaFintech e InnovUp intendono rafforzare il confronto sui principali temi che guideranno l’evoluzione dell’innovazione in Italia e in Europa: dalla digitalizzazione dei servizi finanziari all’accesso ai capitali, dal ruolo delle tecnologie emergenti alla crescita delle imprese innovative, fino all’evoluzione del quadro regolamentare. Un percorso che mira a contribuire alla definizione di politiche più efficaci per sostenere la competitività del sistema Paese e accompagnare lo sviluppo di un ecosistema dell’innovazione sempre più integrato.

“La crescita dell’innovazione richiede oggi una rete in grado di mettere in relazione attori diversi, valorizzando competenze e prospettive che contribuiscono alla competitività del Paese – dichiara Alessandro Portolano, Presidente di ItaliaFintech. L’accordo con InnovUp va esattamente in questa direzione: integra competenze complementari e rafforza la nostra capacità di portare all’attenzione delle istituzioni proposte condivise e di integrare competenze e capacità di rappresentanza istituzionale e ampliando la nostra capacità di rappresentanza istituzionale e ampliando la nostra capacità di rappresentare in modo unitario l’intero settore dell’innovazione e del Fintech.

"Questa collaborazione con ItaliaFintech rappresenta un passo naturale per InnovUp: il fintech è uno dei segmenti più interessanti per la filiera dell’innovazione, che comprende anche attori del mondo finanziario tradizionale. Mettere in rete le nostre comunità significa offrire ad associati e operatori nuovi strumenti per affrontare insieme la trasformazione digitale, l'accesso ai capitali e l'evoluzione del quadro regolamentare” ha aggiunto Chiara Petrioli, Presidente di InnovUp, “Siamo convinti che lavorare in modo strutturato e continuativo sia il modo più efficace per contribuire alla competitività del sistema Paese."

(Teleborsa) -percorso strutturato di iniziative comuni, attività di advocacy e confronto con istituzioni, stakeholder e operatori del mercato.