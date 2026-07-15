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Circle Group, contratto con START 4.0 per personalizzare soluzione digitale nella riduzione dei rischi nella filiera logistica

Finanza
Circle Group, contratto con START 4.0 per personalizzare soluzione digitale nella riduzione dei rischi nella filiera logistica
(Teleborsa) - CIRCLE Group, attraverso la controllata NextFreight, ha sottoscritto con START 4.0 - Centro di Competenza per la Sicurezza e l’Ottimizzazione delle Infrastrutture Strategiche - un contratto per l’affidamento di un servizio di consulenza di innovazione finalizzato alla evoluzione di TIAKI Logistics, piattaforma digitale che aiuta committenti e operatori logistici a gestire conformità, documenti, contratti, requisiti ESG e attestazioni di filiera in un unico ambiente.

Il progetto - riporta un comunicato - si inserisce nelle attività incentivate da START 4.0, Centro di Competenza ad alta specializzazione promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Next Generation EU.

Il servizio è finalizzato ad abilitare il portale TIAKI a supporto di una governance responsabile delle filiere logistiche, attraverso un modello digitale in grado di rendere verificabili, tracciabili e conformi i rapporti tra committenti e fornitori ai vari livelli di esternalizzazione,
riducendo i rischi di sanzioni correlate a responsabilità solidale.
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