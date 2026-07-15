Circle Group, contratto con START 4.0 per personalizzare soluzione digitale nella riduzione dei rischi nella filiera logistica

(Teleborsa) - CIRCLE Group , attraverso la controllata NextFreight, ha sottoscritto con START 4.0 - Centro di Competenza per la Sicurezza e l’Ottimizzazione delle Infrastrutture Strategiche - un contratto per l’affidamento di un servizio di consulenza di innovazione finalizzato alla evoluzione di TIAKI Logistics, piattaforma digitale che aiuta committenti e operatori logistici a gestire conformità, documenti, contratti, requisiti ESG e attestazioni di filiera in un unico ambiente.



Il progetto - riporta un comunicato - si inserisce nelle attività incentivate da START 4.0, Centro di Competenza ad alta specializzazione promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Next Generation EU.



Il servizio è finalizzato ad abilitare il portale TIAKI a supporto di una governance responsabile delle filiere logistiche, attraverso un modello digitale in grado di rendere verificabili, tracciabili e conformi i rapporti tra committenti e fornitori ai vari livelli di esternalizzazione,

riducendo i rischi di sanzioni correlate a responsabilità solidale.

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