Meloni a Farmindustria: “La farmaceutica è un asset strategico per la crescita dell’Italia”

Il messaggio del Presidente Meloni per l'Assemblea 2026

(Teleborsa) - Nel messaggio inviato all’Assemblea 2026 di Farmindustria, dedicata al tema "Geopolitica e innovazione - L’industria farmaceutica asset strategico per la salute e la crescita della Nazione", la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito il ruolo centrale del settore farmaceutico per il futuro del Paese.



Meloni, dopo aver espresso il rammarico per non aver potuto partecipare personalmente ai lavori, ha sottolineato come la farmaceutica rappresenti "una delle eccellenze assolute del Made in Italy" e un comparto decisivo per "la salute, la crescita e la sicurezza della Nazione". Secondo la premier, il settore è oggi ai vertici europei per produttività e competitività, grazie alla crescita di fatturato, investimenti ed esportazioni.



Nel suo intervento, Meloni ha posto l’accento sul valore dell’innovazione e della ricerca, elementi che consentono di migliorare le cure e rafforzare la qualità della vita dei cittadini. La farmaceutica, ha spiegato, contribuisce anche alla sicurezza nazionale attraverso il rafforzamento della capacità tecnologica e dell’autonomia strategica.



"Investire nelle scienze della vita significa investire nella propria autonomia strategica", ha dichiarato la Presidente del Consiglio, evidenziando l’impegno del Governo nel sostenere il comparto, migliorare l’accesso ai farmaci e rendere l’Italia più attrattiva per gli investimenti.



Tra le priorità indicate c’è anche la riforma del Testo Unico della legislazione farmaceutica, definita da Meloni "un provvedimento fondamentale" per semplificare il quadro normativo, garantire maggiore certezza agli operatori e accelerare l’introduzione delle nuove innovazioni, dall’intelligenza artificiale alle nuove piattaforme terapeutiche.



Il Governo, ha concluso la premier, intende proseguire il confronto con il settore, perché sostenere la farmaceutica significa "investire nel futuro, nella salute, nell’occupazione di qualità e nella capacità dell’Italia di indicare la strada".

















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