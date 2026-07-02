Amadori, fatturato 2025 sale a 1,83 miliardi di euro con margine EBITDA sopra 10%

(Teleborsa) - Amadori, gruppo agroalimentare di Cesena da sempre specialista del settore avicolo, ha chiuso l'esercizio 2025 con un fatturato consolidato pari a 1.829 milioni di euro, in crescita rispetto ai 1.721 milioni del 2024, e un Ebitda di 195 milioni di euro, in crescita rispetto ai 148,5 milioni nel 2024, con un'incidenza sul fatturato che ha superato la soglia del 10%.



Il 2025 si è caratterizzato per una gestione orientata al potenziamento dell'architettura operativa, con investimenti strategici pari a 87 milioni di euro in aumento rispetto all'esercizio precedente. Il piano di crescita e sviluppo è stato finalizzato da un lato, all'ampliamento della capacità produttiva e dall'altro all'efficientamento tecnologico degli asset esistenti. La società segnala, ad esempio, la nuova piattaforma logistica primaria di Cesena, progetto strategico ad alto tasso di innovazione con un investimento di 62 milioni di euro.



Il piano proseguirà per il periodo 2026 e 2028 con ulteriori 330 milioni di euro circa di investimenti, per consolidare le filiere con attenzione rivolta al benessere animale, aumentare la capacità produttiva e supportare l'efficienza attraverso investimenti in campo tecnologico e sempre di più orientati in ottica ESG. Grazie all'attività di quasi 9.500 donne e uomini, tutti attivi/e in Italia, la filiera del Gruppo conta 19 siti produttivi e circa 800 allevamenti, a gestione diretta e in convenzione.



"Il 2025 ha impresso un'accelerazione importante all'evoluzione del nostro assetto produttivo, in coerenza con il nostro Piano strategico, generando una crescita del fatturato accompagnata da uno sviluppo equilibrato dei volumi - ha commentato l'AD Denis Amadori - Gli investimenti fatti nel corso dell'anno ci hanno permesso di ampliare la capacità degli impianti e, al contempo, di innovare i processi industriali esistenti".

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