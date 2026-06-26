Fininvest cede la residua partecipazione del 20% nell'AC Monza

(Teleborsa) - Fininvest, holding della famiglia Berlusconi, ha perfezionato in data odierna la cessione della residua partecipazione del 20% detenuta nell'AC Monza. Si conclude così, con il ritorno della squadra in Serie A, il percorso di Fininvest nell'azionariato del Club, che ha rappresentato l'ultimo, grande progetto sportivo di Silvio Berlusconi.



Si completa così l'acquisizione del Monza da parte di Beckett Layne Ventures, fondo di investimento statunitense guidato da Brandon Berger e rappresentato, sul campo, dalla presidente Lauren Crampsie.

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