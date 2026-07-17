Milano 17:35
51.882 -0,94%
Nasdaq 18:03
28.705 -1,11%
Dow Jones 18:03
52.424 -0,25%
Londra 17:35
10.600 +0,27%
Francoforte 17:35
24.831 -0,34%

Borsa: Senza slancio Londra che avanza appena dello 0,27%

Il FTSE 100 termina gli scambi a 10.600,37 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio Londra che avanza appena dello 0,27%
Londra allunga timidamente il passo dello 0,27% e chiude a 10.600,37 punti.
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