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Londra: scambi negativi per Metlen Energy & Metals

Migliori e peggiori, In breve
Londra: scambi negativi per Metlen Energy & Metals
Seduta in ribasso per la holding industriale operante nei settori energia e metallurgia, che mostra un decremento del 2,16%.
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