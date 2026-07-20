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Londra: in calo Metlen Energy & Metals

Migliori e peggiori
Londra: in calo Metlen Energy & Metals
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la holding industriale operante nei settori energia e metallurgia, che mostra un decremento del 2,16%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Metlen Energy & Metals più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'esame di breve periodo di Metlen Energy & Metals classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 44,35 Euro e primo supporto individuato a 42,71. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 45,99.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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