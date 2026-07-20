Prysmian, accordo decennale con Molex per massimi 5,5 miliardi di euro

(Teleborsa) - Prysmian , società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, ha firmato un accordo di lungo periodo del valore massimo di 5,5 miliardi di euro con Molex, parte del grande gruppo privato statunitense Koch, per la fornitura di cavi ottici destinati all'interno dei data center. L'accordo ha una durata massima di 10 anni, e comprende un pagamento anticipato di 550 milioni di euro.



L'accordo con Molex rientra in un piano più ampio di nuovi accordi e iniziative commerciali con hyperscaler e operatori di infrastrutture per i data center, che dovrebbe generare entro il 2035 oltre 10 miliardi di euro di ricavi incrementali cumulativi rispetto al 2025, aggiungendo fino a 1,1 miliardo di euro di ricavi su base annua a partire dal 2031.



Prysmian avvierà un piano di incremento della capacità produttiva finalizzato ad ampliare la produzione di cavi ottici e fibra - compresa la fase di produzione delle preforme in vetro negli stabilimenti negli Stati Uniti e in Europa. L'investimento, che consentirà di più che raddoppiare la capacità produttiva di fibra negli Stati Uniti, rafforzerà il posizionamento di Prysmian quale uno dei soli tre produttori statunitensi di fibra e cavi ottici, mentre in Europa sosterrà il ruolo di Prysmian come l'unico grande operatore domestico. Prysmian allocherà 1,25 miliardi di euro fino al 2031 per l'aumento della capacità produttiva. Quest'investimento porterà alla creazione di oltre 1000 nuovi posti di lavoro a livello globale, di cui 600 saranno negli Stati Uniti.



"Stiamo vivendo un momento di svolta per Digital Solutions di Prysmian - ha commentato il CEO Massimo Battaini - In linea con gli accordi stipulati nel business Transmission, possiamo ora beneficiare di un duplice vantaggio. Da un lato, investiamo insieme ai nostri clienti, compresa la partnership importante con Molex, per rispondere al meglio alla domanda; dall'altro, condividiamo con il mercato una visione chiara sulla solidità della domanda nel lungo periodo e sulla forte ambizione di Prysmian di affermarsi come l'avanguardia nel settore digital per creare valore come leader di riferimento, sia sul fronte tecnologico sia su quello della scala industriale. Questi accordi, insieme agli investimenti in capacità, rafforzano la nostra leadership nei data center, beneficiando in tutte le aree di business - dal potenziamento delle reti elettriche alla fornitura di soluzioni in cavo per l'energia, fino alla valorizzazione del nostro know-how nelle connessioni digitali a lunga distanza e al rafforzamento del nostro ruolo nella realizzazione di infrastrutture telecom sottomarine".

Condividi

```