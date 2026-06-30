UK, deficit partite correnti 1° trimestre scende a 22,1 miliardi di sterline
(Teleborsa) - Diminuisce a 22,1 miliardi di sterline il deficit delle partite correnti in Gran Bretagna nel 1° trimestre del 2026, rispetto al disavanzo di 27,2 miliardi del trimestre precedente (rivisto da -18,4 miliardi).
Il dato, comunicato dall'Office for National Statistics del Regno Unito, è sostanzialmente in linea stime degli analisti che avevano previsto un rosso di 22,2 miliardi.
(Foto: © Marian Vejcik / 123RF)
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