easyJet, ok alla proposta di Castlelake da 6,9 sterline e prorogato al 3 agosto termine per offerta definitiva

(Teleborsa) - EasyJet ha raggiunto un accordo di principio con Castlelake per un'offerta di acquisizione di oltre 5 miliardi di sterline.



Nel dettaglio, la proposta è stata migliorata a 6,90 sterline per azione in contanti e valuta la compagnia aerea 5,2 miliardi di sterline (6,9 miliardi di dollari). Tale valutazione sale a 5,5 miliardi di sterline su base completamente diluita, ha dichiarato un portavoce di EasyJet. Questa è la quinta offerta di Castlelake, e EasyJet ha definito le precedenti proposte "altamente opportunistiche", affermando che la società di investimento statunitense stava cercando di acquistare la compagnia aerea "a basso prezzo".



EasyJet ha chiuso venerdì Londra a circa 5,58 sterline. La nuova offerta è superiore di circa il 6% rispetto alla precedente di 6,50 sterline per azione. Inoltre, ieri le due parti hanno concordato di prorogare la scadenza per la presentazione di un'offerta definitiva fino alle 17:00 ora di Londra del 3 agosto.



"Non vi è alcuna certezza che verrà presentata un'offerta definitiva, anche qualora venissero soddisfatte o revocate alcune precondizioni", si legge in una dichiarazione. Castlelake ha inoltre affermato di nutrire "enorme rispetto" per la compagnia aerea e i suoi dipendenti e di voler supportare la crescita futura del vettore e il programma di modernizzazione della flotta.



La società di investimento statunitense ha manifestato per la prima volta interesse per EasyJet il 29 maggio scorso, quando era stato fissato un termine di quattro settimane. Entro tale periodo, la società ha presentato offerte crescenti pari a 5,60 sterline, 6,00 sterline, 6,25 sterline e infine 6,50 sterline, tutte respinte dalla compagnia aerea.



EasyJet ha cambiato tono la scorsa settimana dopo l'ultima proposta di Castlelake. Sebbene la compagnia aerea avesse affermato che l'offerta fosse ancora insufficiente, aveva richiesto una proroga di nove giorni, fino al 5 luglio, concedendo inoltre l'accesso ad alcune informazioni commerciali limitate.

Condividi

```