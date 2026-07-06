Spumeggiante easyJet dopo accordo con Castlelake, ai massimi dal 2022

(Teleborsa) - Seduta in corsa per le azioni easyJet
dopo che la compagnia aerea low-cost britannica ha annunciato di avere raggiunto
un accordo di principio
col fondo statunitense Castlelake
per un'offerta da 5,5 miliardi di sterline.
L'annuncio è arrivato domenica ed easyJet si è detta pronta ad accettare l'offerta migliorata di 6,90 sterline per azione
da parte di Castlelake.
Poco prima delle 15 a Londra le azioni della compagnia aerea registrano un aumento del 9,9%
a 613,64 pence dopo aver toccato 622 pence intorno a metà seduta, massimo da inizio 2022
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