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Spumeggiante easyJet dopo accordo con Castlelake, ai massimi dal 2022

Finanza, Trasporti
Spumeggiante easyJet dopo accordo con Castlelake, ai massimi dal 2022
(Teleborsa) - Seduta in corsa per le azioni easyJet dopo che la compagnia aerea low-cost britannica ha annunciato di avere raggiunto un accordo di principio col fondo statunitense Castlelake per un'offerta da 5,5 miliardi di sterline.

L'annuncio è arrivato domenica ed easyJet si è detta pronta ad accettare l'offerta migliorata di 6,90 sterline per azione da parte di Castlelake.

Poco prima delle 15 a Londra le azioni della compagnia aerea registrano un aumento del 9,9% a 613,64 pence dopo aver toccato 622 pence intorno a metà seduta, massimo da inizio 2022.
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