Regno Unito, bilancia commerciale maggio in deficit per 18,66 miliardi sterline

(Teleborsa) - La bilancia commerciale dei beni della Gran Bretagna evidenzia a maggio un deficit di 18,66 miliardi di sterline, in netto miglioramento rispetto al passivo di 24,58 miliardi di aprile. Il dato risulta migliore anche delle stime degli analisti che erano per un disavanzo di 23,10 miliardi.



A maggio 2026 il valore delle importazioni di merci è aumentato di 0,5 miliardi di sterline (0,8%); l'incremento delle importazioni da paesi extra-UE è stato parzialmente compensato dal calo delle importazioni dall'UE. Nel mese il valore delle esportazioni di merci è aumentato di 1,5 miliardi di sterline (4,5%), con incrementi sia verso i paesi dell'UE che verso quelli extra-UE.



Nei tre mesi terminati a maggio 2026, il deficit commerciale complessivo di beni e servizi è aumentato di 4,4 miliardi di sterline, raggiungendo i 9,1 miliardi di sterline, rispetto ai tre mesi terminati a febbraio 2026. Nel trimestre che si è concluso a maggio, il deficit commerciale di beni si è ampliato di 3,1 miliardi di sterline, raggiungendo i 60,9 miliardi di sterline, mentre si stima che il surplus commerciale di servizi si sia ridotto di 1,3 miliardi di sterline, attestandosi a 51,8 miliardi di sterline.







(Foto: CHUTTERSNAP on Unsplash)

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