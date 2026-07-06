ITV cede divisione media e intrattenimento a Sky per massimi 1,6 miliardi di sterline

(Teleborsa) - ITV ha raggiunto un accordo che prevede la vendita della sua divisione media e intrattenimento a Sky Group, società controllata da Comcast , per un controvalore massimo di 1,6 miliardi di sterline (2,1 miliardi di dollari), inclusi i debiti.



In particolare, Sky pagherà circa 1,2 miliardi di sterline in contanti e fino a ulteriori 200 milioni legati ai risultati pubblicitari. Trasferirà inoltre a ITV Studios, la Love Productions del valore di 200 milioni di sterline, ovvero la casa di produzione di programmi come The Great British Bake Off.



L'acquisizione dovrebbe concludersi nel secondo semestre del 2027, previa approvazione delle autorità di regolamentazione.



Dopo l'accordo, ITV Studios verrà quotata separatamente e Sky si impegna a investire un minimo di 2,1 miliardi di sterline tra il 2028 e il 2032 nella società produttrice di programmi britannici come Coronation Street , Emmerdale e Love Island.



ITV prevede poi di restituire circa 950 milioni di sterline agli azionisti dopo aver ridotto il debito e coperto i costi legati alla separazione.



(Foto: Glenn Carstens-Peters su Unsplash)

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