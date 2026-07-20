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Stellantis, VanDyke nominato CEO del marchio Ram e Coté del brand Jeep

Finanza
Stellantis, VanDyke nominato CEO del marchio Ram e Coté del brand Jeep
(Teleborsa) - Stellantis annuncia oggi la nomina di due manager di comprovata esperienza nel settore automobilistico ovvero Matt VanDyke e Branden Coté che assumono il ruolo rispettivamente di CEO del marchio Ram, con effetto dal 20 luglio, e di CEO del marchio Jeep, con effetto dal 3 agosto.

Le nomine - si legge in una nota - rientrano nella strategia del CEO Antonio Filosa volta ad accelerare la crescita dell’Azienda ed entrambi i manager riporteranno a Tim Kuniskis, responsabile dei marchi americani, del marketing e della strategia di vendita di Stellantis North America.

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