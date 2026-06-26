Stellantis e Nissan in trattative per gli asset di Marelli

(Teleborsa) - Stellantis e Nissan sarebbero in trattative per rilevare alcuni asset di Marelli. Lo riporta Bloomberg citando fonti a conoscenza del dossier. Secondo le fonti, l'azienda guidata da Antonio Filosa valuta l'acquisto delle attività dei sistemi di sospensione in Italia, Polonia, Brasile e Messico, mentre Nissan è interessata agli asset della divisione cockpit in Giappone.



Le trattative rientrano nel più ampio processo di ristrutturazione di Marelli in Chapter 11. Le fonti aggiungono che, oltre alle eventuali cessioni di asset, gli impegni di Stellantis e Nissan sui futuri ordini saranno determinanti per il buon esito della procedura.

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