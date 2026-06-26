Aste BOT, interesse limitato dagli specialisti nelle riaperture
(Teleborsa) - Interesse limitato da parte degli investitori nei collocamenti supplementari di titoli di Stato, riservati agli operatori specialisti, svolti nella giornata del 26 giugno 2026.
Per quanto riguarda il BOT 6 mesi (vita residua 184 gg), ci sono state richieste per 192,8 milioni di euro a fronte di una offerta per 450 milioni di euro. Domanda per 128 milioni di euro per il BOT 6 mesi (vita residua 153 gg), offerto per 150 milioni di euro.
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