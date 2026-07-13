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Balneari, al MIT confronto sul bando tipo per le concessioni

Economia
Balneari, al MIT confronto sul bando tipo per le concessioni
(Teleborsa) - Prosegue al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il percorso per la definizione del bando tipo destinato a disciplinare le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali.

Nel pomeriggio il ministro Matteo Salvini ha partecipato al tavolo di consultazione dedicato al provvedimento, elaborato dai gruppi di lavoro tecnici insieme agli enti territoriali e sottoposto al confronto con le associazioni di categoria.

L'obiettivo è arrivare in tempi brevi alla versione definitiva del documento, dopo il passaggio politico in Conferenza Unificata. Il bando tipo accompagnerà i rinnovi delle concessioni demaniali, introducendo criteri omogenei e regole condivise per superare le criticità che da anni caratterizzano il settore.
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