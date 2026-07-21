Analisi Tecnica: EUR/YEN del 20/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 20 luglio
Appiattita la performance del cambio Euro / Yen, che porta a casa un modesto -0,12%.
Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 185,69. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 185,3. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 185,17, da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)